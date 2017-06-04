Вчера (2 июня) в Видземе и Латгале на улице были найдены спящими на асфальте пьяные подростки - сообщила представитель Неотложной медицинской помощи Илзе Букша.

Найденные подростки (15 и 12 лет) были доставлены в больницу.



Также, за прошедшие сутки у двух человек было констатировано обморожение тела. В Видземе 45-летний мужчина был найден спящим в состоянии алкогольного опьянения, а 84-летняя женщина, была найдена лежащей на полу своего дома, где были открыты окна.

