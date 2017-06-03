В Латвии официально завершилось голосование избирателей на выборах в самоуправления. В 22 часа все избирательные участки закрылись.Выборы состоялись!

Вопреки пессимистичным прогнозам, даугавпилчане проявили хорошую активность на выборах. По данным Центральной избирательной комиссии явка составила 47,25% (27 632 человек), что значительно превышает этот показатель 4 года назад.



По предварительным результатам в думу Даугавпилса проходят 3 партии - "MŪSU PARTIJA”, “Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija“ и LATGALES PARTIJA. Остальные партии не преодолели барьер в 5%.



За официальными результатами выборов можно следить в режиме реального времени на сайте www.cvk.lv. Ожидается, что первые данные начнут поступать ближе к полуночи, а результаты станут известны к 6 утра 4 июня.



Напомним, в нашем городе работали 30 избирательных участков, на которых жители могли проголосовать. Наиболее активными оказались жители микрорайонов: Центр, Ругели, Новое Строение.