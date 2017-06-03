Сегодня с 7 часов утра даугавпилчане голосуют за судьбу города на ближайшие 4 года.

Как сообщает Центральная избирательная комиссия, на время 08:51 свои голоса в Даугавпилсе отдали 6004 человека, что составляет 10,27% от общего числа избирателей.





Данные ЦИК на 12:23: в Даугавпилсе проголосовало 15 046 избирателей, или 25,73% жителей города, имеющих право голоса. Явка на выборах к этому часу значительно опережает данные муниципальных выборов 2013 года.



В 16:01 Центральная избирательная комиссия обновила данные явки на муниципальные выборы. К 4 часам после полудня в Даугавпилсе проголосовало 18 834 человека. Явка составляет 32,20%.



Данные на 16:59 - проголосовало 22 012 человек (37,64%).



Последние данные ЦИК говорят о том, что на 20 часов в Даугавпилсе проголосовало 26 364 человек, это 45,08% от общего числа избирателей. На данный момент явка значительно превышает показателт 2013 года.



Всего в Даугавпилсе имеют право голоса 58 483 жителя.





Избирательные участки сегодня будут работать до 22:00. Сразу после закрытия начнется подсчет голосов.