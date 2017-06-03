Проект восстановления Даугавпилсской крепости получил высокую награду международную награду.

В международном конкурсе участвовали 13 государств. В Латвии самоуправления сначала представили свои проекты в Министерство регионального развития. Именно работа Даугавпилса была признана лучшей и выдвинута на конкурс «Европейский приз за ландшафт». Речь о комплексе работа по реконструкции крепости, проведенных в период с 2008-го до 2016-й годы, в том числе Арт-центр Марка Ротко, реконструкция Николаевских ворот и прилегающей улицы и другие объекты. В общей сложности на восстановление крепости потрачено более 15 миллионов евро, в том числе около 14 миллионов получено из Европейского фонда регионального развития (ERAF), Норвежского финансового инструмента и других фондов.

На 5-й сессии Совета Европы международное жюри присудило высшую награду Даугавпилсу.