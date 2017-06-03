28 мая 2017 в Клайпеде в Литве прошел 2-х дневный семинар по руководством мастера Садасшиге Като (9 дан).

Каждый день проводилась 2-х часовая тренировка утром и 2-х часовая - вечером. На семинаре одним из лучших мастеров мира Садасшиге Като подробно разбиралась техника нанесения ударов ногами и руками, связки ударов при атаке. Очень подробно японский мастер обьяснял позиции КАТА (бой с тенью). По окончанию тренировок ученик каратэ клуба SOCHIN (президент Сергей Иванько) Сергей Кудлис сдал очень трудный экзамен на черный пояс (1 дан). Еще одним мастером в Даугавпилсе стало больше.