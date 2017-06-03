Сегодня по всей Латвии проходят выборы в местные самоуправления. Избиратели Даугавпилса на ряду со всей страной принимаю активное участие в выборе новой власти, которая встанет у руля города в ближайшие 4 года.

Портал Nasha.lv в день выборов проводит в Даугавпилсе экзитполы - анонимный опрос граждан на выходе с избирательных участков. По данным на 10 часов утра, полученным на 9 участках, в думу Даугавпилса проходят следующие политические силы:



“MŪSU PARTIJA”, лидер списка Рихард Эйгим — 31,49%

“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija, лидер списка Андрей Элксниньш — 26,81%

“LATGALES PARTIJA”, лидер списка Янис Лачплесис — 14,64%



По предварительным данным пятипроцентный барьер также преодолевает партия «No sirds Latvijai», лидером списка которой является Петерис Дзалбе (5,11%).



Остальные партии на данный час, по результатам экзитпола, 5% барьер пока не преодолели.



Всего к 10 часам на 9 избирательных участках в разных районах города в рамках экзитпола было опрошено 235 респондентов.



Основными задачами подобной процедуры являются получение возможности оперативных прогнозов исхода проходящих выборов и накопление статистических данных об электорате.



Напоминаем, что принять участие в выборах можно сегодня до 22:00.