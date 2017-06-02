Вопреки всем предварительным прогнозам до старта выборов в самоуправление Даугавпилса о том, что явка избирателей будет небольшой, данные досрочного голосования свидетельствуют об обратном.

На данный момент, основываясь на данных Центральной избирательной комиссии, на этих выборах явка в Даугавпилсе уже в 1,5 раза превышает явку предварительного голосования 2013 года.



Незадолго до выборов, анализируя жесткую предвыборную кампанию в Даугавпилсе, эксперты делали ставки, что даугавпилчане будут очень пассивны на этих муниципальных выборах. Отсутствие видимых перемен, наличие ряда социально-экономических проблем, в частности рекордно высокий уровень безработицы, приводят к тому, что жители Даугавпилса покидают город в поисках перспектив.



Вероятно, недовольство ситуацией в совокупности с желанием изменить жизнь Даугавпилса к лучшему, мотивировали горожан к повышенной активности на этих выборах.



Проанализировав явку первых нескольких дней предварительного голосования, эксперты сделали новые ставки. Если в предыдущих выборах в самоуправления в 2013 году приняли участие 37,93% жителей Даугавпилса, обладающих правом голоса, то на выборах 2017 года ожидается явка может достигнуть 71%.



Напоминаем, сегодня можно проголосовать до 16 часов. Завтра, 3 июня, в основной день выборов, участки будут открыты с 7 до 22 часов.



Каждый житель Даугавпилса, имеющий право голоса, должен придти на закрепленный за ним избирательный участок, взяв с собой удостоверяющий личность документ - паспорт или ID-карту.