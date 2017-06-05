Проект строительства разделен на два этапа. На прошлой неделе начались работы по строительству променада возле озера Большие Стропы протяжённостью 2,7 км от Даугавпилсской региональной больницы до пляжа «Стропу вилнис».

В рамках первой очереди будут проложены инженерные коммуникации, сама прогулочная дорожка и установлено уличное освещение. По итогам конкурса заказ самоуправления выполняет даугавпилсская фирма «Латгалес цельдарис». Строительные работы должны быть закончены до конца октября текущего года.



В целом же долгосрочный проект обустройства Стропского озера предусматривает создание четырёх зон отдыха: активную, спокойную, семейную и развлекательную со скамейками, урнами, строительством автостоянки и установкой многофункционального оборудования.