В Латвии на 1 июня было 222,023 тыс. налогоплательщиков - юридических лиц, что на 0,5% меньше, чем годом ранее, свидетельствует статистика Службы госдоходов.

По сравнению с 1 мая 2017 года количество налогоплательщиков - юридических лиц уменьшилось на 471.



Больше всего их было зарегистрировано в Рижском центре обслуживания клиентов - 134 681, а меньше всего в Краславском - 1039.



На 1 июня 2016 года в Латвии было зарегистрировано 223,190 тыс. налогоплательщиков - юридических лиц.