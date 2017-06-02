Социальная служба Даугавпилса опубликовала сразу 4 объявления на вакансии. В различные структурные подразделения Службы требуются специалисты.

Для работы в Отделе социальных услуг на должности семейного ассистента для лиц с инвалидностью и пожилых людей ищут ответственных горожан с соответствующим образованием. Открыта вакансия на должность эрготерапевта, в Дневном центре обслуживания для лиц с нарушениями душевного характера - на должность медсестры, а также на пол ставки приглашается на работу психолог.



Более подробную информацию о вакансиях, а также о требованиях к претендентам можно получить в Социальной службе города Даугавпилса, либо на домашней страничке служба в интернете: http://soclp.lv/.