Финансовое учреждение ALTUM провело исследование тенденций развития начинающего бизнеса. По сравнению с другими регионам, Латгалия не отличается большим количеством новых предприятий, однако много удачных и интересных идей уже воплощающихся в жизнь, сообщает Латвийское радио 4 в передаче «Домская площадь».

В прошлом году в Латвии количество ликвидированных предприятий превысило количество зарегистрированных новых фирм. Нынешней весной финансовое учреждение ALTUM провело исследование начинающего бизнеса. Как рассказывает председатель правления Altum — Рейнис Берзиньш, результаты исследования показали, что в решении начать бизнес у потенциальных бизнесменов психологические аспекты доминируют над финансовыми.



«Человек стремится стать независимым и более самостоятельным, хочет испытать что-то новое, и только потом возникает вопрос о возможности заработать. Уже 2/3 из опрошенных людей после первых двух лет в бизнесе признают, что, будучи предпринимателями они стали не только счастливее, но им удалось удовлетворить и свои амбиции», — рассказал Берзиньш.



Исследование также показало, что начать предпринимательскую деятельность люди предпочитают в возрасте от 30 до 50 лет. Во многих случаях будущий бизнесмен был раньше связан со сферой планируемой деятельности или бизнес для кого -то стал продолжения хобби.



Половине опрошенных предпринимателей уже в первые годы удалось улучшить свое материальное благополучие.



Говоря о Латгалии, Рейнис Берзиньш отмечает — здесь активность жителей по сравнению с другими краями более низкая.



«В Латгалии люди по сравнению с другими регионами менее активны. Но несмотря на это здесь есть позитивные примеры. Например, в стартовой программе предназначенной именно новичкам в бизнесе успешно работают Baltic Timber Company, которая занимается экспортом дров, гостевой дом AD story , Podusēta – изделия из керамики, производство мясных изделий Sātys в Даугавпилсе», — рассказал он.



Например, два года назад двадцатисемилетний резекненец Александр с компаньоном создали предприятие In Focus и сейчас занимаются производством фото сувениров.



«Я и мой коллега — фотографы. Раньше мы занимались фото-услугами — предлагали репортажи, свадьбы фотографировали, фотосессии, но со временем пробовали что-то новое, и начали фотографировать города, туристические объекты, понемножку начали делать фотосувениры, которые предлагали магазинам», — объяснил Александр.



Он признается, что еще в детстве хотел научится фотографировать и стать бизнесменом. Сейчас свои мечты он воплощает в жизнь и хоть и состоит в бизнес-инкубаторе, рассчитывает пока только на свои силы.



«Это наше финансирование. Начинали понемногу —фотографировали свадьбы и что-то откладывалось. Тогда улучшали вою техническую базу. Cначала работали как самозанятые лица, потом решили создать фирму и эту же всю технику перенесли сюда. Сейчас мы продаем, не выплачиваем в дивидендах, а заработанное вкладываем в развитие», — объяснил Александр.



Тут же в Резекне бизнес связанный с IT-технологиями воплощает команда молодых парней, которые создавая свой продукт планируют облегчить жизнь предпринимателям и жителям.



«Мы отделились от другого большего предприятия по программированию — это резекненское предприятие MS-ID. Наше главное направление — развитие продукта Амберхаузинг, которое предназначено предприятиям занимающихся недвижимостью и жителям, которых это предприятие обслуживает», — сообщил молодой предприниматель Кришянис Даугулис.



Он уверен, что бизнес очень перспективный, о чем уже сейчас говорит возрастающий интерес.



«В нас инвестируют, мы участвуем в разных проектах, пытаемся финансовый поток направить на развитие и на получение дохода. Также мы сотрудничаем с MS-ID, состоим в бизнес-инкубаторе, ищем возможное финансирование, сотрудничаем с Агентством инвестиций и развития. И у нас уже есть первые клиенты», — рассказал Даугулис.



Но молодые люди желают заниматься бизнесом не только в больших городах. Уже три года в небольшом приграничном городе Карсава успешно работает салон моды LAGU. Его владелица Гунта Нагле училась в Резекне, но потом приняла решение продолжить обучение в высшей школе дизайна и бизнеса в Дании.



«На втором курсе я готовила квалификационную работу и вернулась в Латвию. А уже здесь, работая над письменной частью, узнала о возможностях развития бизнеса в Латвии. Посещала курсы, организованные Службой поддержки села, написала бизнес-план и получила финансирование для реализации своей бизнес-идеи. Когда закончила первый уровень обучения в высшей школе и готовилась получить бакалавр, то узнала, что мой проект одобрен. Тогда начала готовится к возвращению домой», — поведала свою историю Нагле.



Сейчас бизнес Гунты непосредственно связан с полученным образованием. Гунта шьет женскую одежду на заказ, изготавливает аксессуары и обувь. Клиентов хватает, в очереди приходится ждать даже месяц и больше.



В прошлом году в Латвии зарегистрировано 11 206 новых предприятий, что почти на 17% меньше, чем ранее.