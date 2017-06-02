В связи с приближающимися выборами стал актуальным вопрос о нарушениях во время выборов, в том числе подкуп голосов избирателей. Несколько подобных скандалов в Латвии уже было. Поэтому мы решили спросить у наших читателей, готовы ли они сообщить о попытке подкупа голосов, если им об этом станет известно?

К нашему удивлению, 51% респондентов никуда о подобном нарушении сообщать не побежит. Причиной тому равнодушие и отсутствие веры всем кандидатам. Еще 24% не верят в выборную систему. При этом 22% горожан сообщат в органы о махинациях сразу и без лишних раздумий, т.к. считают, что выборы должны проходить честно. 1% затруднился ответить на вопрос однозначно, т.к. их реакция будет зависеть от многих факторов.