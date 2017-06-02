Уже завтра состоятся выборы в самоуправления. Принять участие в них планируют 74% жителей по всей Латвии. Об этом свидетельствуют результаты опроса “Baltic International Bank Latvijas barometrs”.

Самыми активными обещают быть рижане (80% заявили о том, что пойдут голосовать 3 июня). Достаточно высокая явка ожидается и в регионах: в Видземе - 74%, в Латгалии - 71%, в Курземе - 70% и в Земгале - 69% избирателей.



Отметим, что в Даугавпилсе возможностью проголосовать заранее воспользовались 31 мая и 1 июня 2 197 горожан, что составляет 3,76% от общего числа избирателей в нашем городе.