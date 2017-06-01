В ближайшие годы число жителей Латвии продолжит сокращаться. В тоже время ожидается увеличение удельного веса пожилых людей, гласят данные аналитического центра Certus.
За последние 25 лет число жителей Латвии всех возрастов уменьшилось примерно на четверть.
Число тех, кому сегодня 25-35 лет, сократилось примерно на столько же за последние 15 лет, причем из отдельных городов (в частности, из Даугавпилса) уехала почти половина людей этого возраста. Их дети родятся где-нибудь в другом месте и, весьма вероятно, в другом государстве. Для того, чтобы численность поколения детей была равна изначальной численности поколения родителей, каждой из оставшихся женщин будет необходимо родить по 4 с лишним ребенка.
Одновременно с этим с 2001 года существенно изменилась численность населения жителей города определенного года рождения.
Изменение численности жителей определенного года рождения с 2001 по 2016 год, % от уровня 2001 г.
Итоговое изменение численности жителей определенного года рождения с 2001 по 2016 год, % от уровня 2001 г.
Эти удручающие данные наглядное свидетельство тому, что жизньв Даугавпилсе год от года становится сложнее, а молодежь не видет перспектив своего развития и стремится покинуть родной город сразу же после окончания школы.
Число тех, кому сегодня 25-35 лет, сократилось примерно на столько же за последние 15 лет, причем из отдельных городов (в частности, из Даугавпилса) уехала почти половина людей этого возраста. Их дети родятся где-нибудь в другом месте и, весьма вероятно, в другом государстве. Для того, чтобы численность поколения детей была равна изначальной численности поколения родителей, каждой из оставшихся женщин будет необходимо родить по 4 с лишним ребенка.
Одновременно с этим с 2001 года существенно изменилась численность населения жителей города определенного года рождения.
Изменение численности жителей определенного года рождения с 2001 по 2016 год, % от уровня 2001 г.
Итоговое изменение численности жителей определенного года рождения с 2001 по 2016 год, % от уровня 2001 г.
Эти удручающие данные наглядное свидетельство тому, что жизньв Даугавпилсе год от года становится сложнее, а молодежь не видет перспектив своего развития и стремится покинуть родной город сразу же после окончания школы.