В Стропах 27 мая прошёл чемпионат Латвии по дуатлону, который одновременно являлся этапом кубка Балтии.

Победу в элитгруппе одержал Александр Василевич (Минск), который привез ближайшему преследователю боле двух минут.

Вторым финишировал Гедиминас Пайеда (Литва), а тройку замкнул Арвис Гренцберг из Риги. В женском зачёте первое место у Анастасии Кочмарёвой.

В группе М17 второе место у Артёма Гаевского, замкнул тройку Кирилл Матюхин. В М19 первенствовал Савелий Сухаржевский из Валмиеры, но представляющий даугавпилсский клуб «Яуниба», следом финишировал Эдгар Хоружонок.

В группе до 15 лет вторые места взяли Дария Биллевич и Сандис Кориниенко, «бронза» у Златы Панцерко (Даугавпилсский край) и Матвея Сухаржевского (Валмиера, «Яуниба»).

В возрасте до 11 лет третьей стала Любомила Абрамова, а для ребят до 9 лет «серебро» завоевал Илья Селицкий, а Глеб Зиль был третьим.

В ветеранских группах первенствовали Александр Зиль (М40), Вячеслав Гаевский (М50), Юрий Столяров (М60). В группе «open» лучшим стал Никита Осипов.