1 июня в эфир радиостанции Alise Plus вышел 38-ой выпуск программы Игры Престолов.

На протяжении 8 месяцев ведущие Александр Комаров, Александр Гришаков и Виктор Янцевич анализировали события, связанные с работой Даугавпилсской думы и действующей властью, раскрывали секреты политического закулисья и общались с гостями в студии.



В финальном перед выборами эфире, ведущие подвели итоги всех программ, сделав акценты на главные события.



Программа доступна в записи эфира.