Акционерное общество Latvijas valsts meži в этом году инвестировало в постройку новых и восстановление уже существующих лесных дорог в Латгалии порядка двух миллионов евро.

Latvijas valsts meži — предприятие, которое занимается содержанием почти 1,5 млн гектаров леса на территории страны. В последние годы компания интенсивно занимается постройкой лесных дорог. Вот и в Латгалии на эти цели потратили уже 2 млн евро, рассказал руководитель отдела лесного планирования Северо-Латгальского региона Дайнис Рудзитис. Он признал — к этому побуждают чисто экономические цели, это делается ради добычи древесины:



«Лесная дорога строится не на один год. Конечно, дороги строятся в том числе и для вывоза из лесного массива древесины. Но ведь после этого дорога остается и будет служить как для предприятия, так и для жителей еще 50 или 100 лет».



Рудзитис также указал на необходимость наличия дорожной инфраструктуры в любом лесу — это позволяет не только уберечь лес от пожаров, но появляется и больше возможностей ухаживать за лесом.



Как указывает руководитель отдела лесной инфраструктуры Latvijas valsts meži в Латгальском регионе Марис Матисанс, каждый год в регионе строится около 50 километров лесных дорог.



«В этом году в Латгальском регионе планируется построить 42 километра лесных дорог. И эти дороги мы не только построим, но и будем содержать в надлежащем порядке», — пообещал он.



Предприятие действительно строит дороги в основном там, где в ближайшие пару лет планируется выработка леса, но эти дороги могут использовать и жители.



Хотя протяженность лесных дорог в Латвии растет с каждым годом, уровень других Европейских стран у нас еще не достигнут, признал Матисанс:



«В Скандинавии на сто гектаров леса построено 2,1 километра лесных дорог, а в Латвии только 1,1 километра. Наше предприятие стремится к тому, чтобы эта цифра в Латвии достигла 1,4 километра на сто гектаров».



До середины июня Latvijas valsts meži проводит очередной открытый конкурс на произведение строительных работ на 15 километрах лесных автодорог Латгальского региона.