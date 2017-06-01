Акционерное общество Latvijas valsts meži в этом году инвестировало в постройку новых и восстановление уже существующих лесных дорог в Латгалии порядка двух миллионов евро.
Latvijas valsts meži — предприятие, которое занимается содержанием почти 1,5 млн гектаров леса на территории страны. В последние годы компания интенсивно занимается постройкой лесных дорог. Вот и в Латгалии на эти цели потратили уже 2 млн евро, рассказал руководитель отдела лесного планирования Северо-Латгальского региона Дайнис Рудзитис. Он признал — к этому побуждают чисто экономические цели, это делается ради добычи древесины:
«Лесная дорога строится не на один год. Конечно, дороги строятся в том числе и для вывоза из лесного массива древесины. Но ведь после этого дорога остается и будет служить как для предприятия, так и для жителей еще 50 или 100 лет».
Рудзитис также указал на необходимость наличия дорожной инфраструктуры в любом лесу — это позволяет не только уберечь лес от пожаров, но появляется и больше возможностей ухаживать за лесом.
Как указывает руководитель отдела лесной инфраструктуры Latvijas valsts meži в Латгальском регионе Марис Матисанс, каждый год в регионе строится около 50 километров лесных дорог.
«В этом году в Латгальском регионе планируется построить 42 километра лесных дорог. И эти дороги мы не только построим, но и будем содержать в надлежащем порядке», — пообещал он.
Предприятие действительно строит дороги в основном там, где в ближайшие пару лет планируется выработка леса, но эти дороги могут использовать и жители.
Хотя протяженность лесных дорог в Латвии растет с каждым годом, уровень других Европейских стран у нас еще не достигнут, признал Матисанс:
«В Скандинавии на сто гектаров леса построено 2,1 километра лесных дорог, а в Латвии только 1,1 километра. Наше предприятие стремится к тому, чтобы эта цифра в Латвии достигла 1,4 километра на сто гектаров».
До середины июня Latvijas valsts meži проводит очередной открытый конкурс на произведение строительных работ на 15 километрах лесных автодорог Латгальского региона.
«Лесная дорога строится не на один год. Конечно, дороги строятся в том числе и для вывоза из лесного массива древесины. Но ведь после этого дорога остается и будет служить как для предприятия, так и для жителей еще 50 или 100 лет».
Рудзитис также указал на необходимость наличия дорожной инфраструктуры в любом лесу — это позволяет не только уберечь лес от пожаров, но появляется и больше возможностей ухаживать за лесом.
Как указывает руководитель отдела лесной инфраструктуры Latvijas valsts meži в Латгальском регионе Марис Матисанс, каждый год в регионе строится около 50 километров лесных дорог.
«В этом году в Латгальском регионе планируется построить 42 километра лесных дорог. И эти дороги мы не только построим, но и будем содержать в надлежащем порядке», — пообещал он.
Предприятие действительно строит дороги в основном там, где в ближайшие пару лет планируется выработка леса, но эти дороги могут использовать и жители.
Хотя протяженность лесных дорог в Латвии растет с каждым годом, уровень других Европейских стран у нас еще не достигнут, признал Матисанс:
«В Скандинавии на сто гектаров леса построено 2,1 километра лесных дорог, а в Латвии только 1,1 километра. Наше предприятие стремится к тому, чтобы эта цифра в Латвии достигла 1,4 километра на сто гектаров».
До середины июня Latvijas valsts meži проводит очередной открытый конкурс на произведение строительных работ на 15 километрах лесных автодорог Латгальского региона.