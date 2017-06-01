Сегодня, 1 июня, отмечается Международный день защиты детей. В Даугавпилсе в честь праздника в Центральном парке пройдет мероприятие - соревнования между детьми и родителями.

Принять участие в празднике могут все желающие вместе со своей семьей. Команда может состоять даже из 2 человек. Организаторы задумали различные эстафеты и препятствия. Преодолев различные участки, можно будет принять участие в лотерее и выиграть ценные призы.



Каждая семья сможет выбрать свой порядок выполнения заданий: семейный марафон, счастливое число семьи, попади в цель, бежать к победе, семейный портрет, самый лучший папа и т.д.



На мероприятии также выступят различные творческие коллективы.