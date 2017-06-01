Эстафетная палочка предвыборного марафона, в рамках которого известные в Даугавпилсе люди призывают жителей придти 3 июня на избирательные участки и не оставаться в стороне, переходит к президенту каратэ клуба «SOCHIN» Сергею Иванько:

Уважаемые жители Даугавпилса!



Уже в эту суььоту - 3 июня у нас есть возможность изменить судьбу нашего родного города. За последние годы наша жизнь существенно усугубилась рядом проблем. Эти проблемы требуют незамедлительного решения. Продолжать делать вид, что всё хорошо - больше нельзя.



Наш город стремительно пустеет. Молодежь не хочет связывать свое будущее с Даугавпилсом, стараясь его покинуть сразу после окончания школы. Не потому, что они не любят этот город, а потому, что не видят в нем для себя перспектив! Пришло время сделать новый выбор и преломить эту плачевную ситуацию.



Мы все должны жить с уверенностью в завтрашнем дне. И мы не можем стоять в стороне и быть безучастными к судьбе нашего города!



Я прошу каждого, кто имеет право повлиять на ситуацию, 3 июня, в эту субботу, придти на свои избирательные участки и отдать голос той партии, тому кандидату, идеи которого вам кажутся наиболее близкими.



Придите и проявите свою активную гражданскую позицию! И помните, Ваш голос может быть решающим!



С уважением,

Сергей Иванько

Президент каратэ клуба «SOCHIN»





Выборы в Даугавпилсскую думу состоятся 3 июня. Не оставайтесь в стороне! Придите и сделайте свой выбор!