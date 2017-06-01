В эту субботу, 3 июня, в Латвии пройдут выборы в городские и краевые думы. В целом гражданам Латвии и других стран Евросоюза предстоит избрать депутатов девяти городских и 110 краевых дум.

КТО МОЖЕТ ГОЛОСОВАТЬ



В муниципальных выборах могут участвовать граждане Латвии и других стран-членов ЕС, имеющие право голоса, в возрасте от 18 лет. Граждане других стран ЕС должны были за 90 дней до выборов зарегистрироваться в Регистре жителей Латвии.



КОГДА МОЖНО ПРОГОЛОСОВАТЬ



Предварительное голосование началось 31 мая. В четверг, 1 июня, можно будет проголосовать с 9 до 12 часов, а в пятницу, 2 июня, - с 10 до 16 часов.



В день выборов, 3 июня, участки будут открыты с 7 до 22 часов. На муниципальных выборах избиратели должны голосовать на участках, к которым они прикреплены.



ГДЕ МОЖНО ПРОГОЛОСОВАТЬ



Граждане, имеющие право голоса, могут проголосовать в том самоуправлении, к которому относилось их задекларированное место жительства за 90 дней до наступления даты выборов, а также в том самоуправлении, где им принадлежит недвижимость, зарегистрированная в установленном законом порядке.



Проголосовать можно только на участке, в список которого избиратель включен. Узнать свой избирательный участок можно в интернете, на сайте Управления по делам гражданства и миграции



ЧТО БРАТЬ С СОБОЙ



Для голосования нужно иметь при себе паспорт или ID-карту.



ПОЧЕМУ ГОЛОС МОЖЕТ БЫТЬ НЕ ЗАСЧИТАН



Голос избирателя не будет засчитан в следующих случаях:



Бюллетень находится в урне без избирательного конверта.



В избирательном конверте несколько бюллетеней с одинаковыми отметками.



В избирательном конверте несколько бюллетеней с разными отметками.



В избирательном конверте испорченный бюллетень.



Избирательный конверт пуст.



В избирательном конверте бюллетень, не относящийся к муниципальным выборам-2017.



КТО БАЛЛОТИРУЕТСЯ



В целом на выборы подано 599 депутатских списков.



Количество избираемых в думу депутатов зависит от числа жителей в конкретном самоуправлении.



В целом голосующим предстоит избрать 1614 депутатов городских и краевых самоуправлений, таким образом, на одно депутатское место в среднем претендуют пять кандидатов.



Процентный барьер, получив который список участвует в распределении мест, в Латвии составляет 5%.



На выборах баллотируются более 120 безработных и 55 домохозяек, а также 26 школьников.



Среди кандидатов также заявлены пенсионеры - 80 женщин и 197 мужчин преклонного возраста.



Большая часть кандидатов в депутаты - мужчины, их доля составляет 61%.



Самому молодому кандидату 20 лет, а самому пожилому - 77.



ЗА ДВА ДНЯ - НИКАКОЙ АГИТАЦИИ



Предвыборная реклама и агитация на телевидении остановилась 4 мая - за 30 дней до выборов. В других СМИ, на улицах и в соцсетях она разрешена до 1 июня. 2 и 3 июня, в день выборов и за день до них, агитация запрещена.





ГДЕ СЛЕДИТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ



Результаты выборов будут доступны на сайте pv2017.cvk.lv в разделе "Результаты".



Данные о явке избирателей будут публиковаться на 8 часов, 12 часов, 16 часов и 20 часов, а на сайте они появятся примерно с часовым интервалом, то есть в 9 часов, в 13 часов, в 17 часов и в 21 час.



Общее число проголосовавших до 22 часов будет известно в полночь. В муниципальных выборах могут участвовать граждане Латвии и других стран-членов ЕС, имеющие право голоса, в возрасте от 18 лет. Граждане других стран ЕС должны были за 90 дней до выборов зарегистрироваться в Регистре жителей Латвии.Предварительное голосование началось 31 мая. В четверг, 1 июня, можно будет проголосовать с 9 до 12 часов, а в пятницу, 2 июня, - с 10 до 16 часов.В день выборов, 3 июня, участки будут открыты с 7 до 22 часов. На муниципальных выборах избиратели должны голосовать на участках, к которым они прикреплены.Граждане, имеющие право голоса, могут проголосовать в том самоуправлении, к которому относилось их задекларированное место жительства за 90 дней до наступления даты выборов, а также в том самоуправлении, где им принадлежит недвижимость, зарегистрированная в установленном законом порядке.Проголосовать можно только на участке, в список которого избиратель включен. Узнать свой избирательный участок можно в интернете, на сайте Управления по делам гражданства и миграции https://epak2.pmlp.gov.lv/vrepak/IecNoskaidrosana/Iec00 , или по телефону 67049999 по рабочим дням с 8 до 20 часов.Для голосования нужно иметь при себе паспорт или ID-карту.Голос избирателя не будет засчитан в следующих случаях:Бюллетень находится в урне без избирательного конверта.В избирательном конверте несколько бюллетеней с одинаковыми отметками.В избирательном конверте несколько бюллетеней с разными отметками.В избирательном конверте испорченный бюллетень.Избирательный конверт пуст.В избирательном конверте бюллетень, не относящийся к муниципальным выборам-2017.В целом на выборы подано 599 депутатских списков.Количество избираемых в думу депутатов зависит от числа жителей в конкретном самоуправлении.В целом голосующим предстоит избрать 1614 депутатов городских и краевых самоуправлений, таким образом, на одно депутатское место в среднем претендуют пять кандидатов.Процентный барьер, получив который список участвует в распределении мест, в Латвии составляет 5%.На выборах баллотируются более 120 безработных и 55 домохозяек, а также 26 школьников.Среди кандидатов также заявлены пенсионеры - 80 женщин и 197 мужчин преклонного возраста.Большая часть кандидатов в депутаты - мужчины, их доля составляет 61%.Самому молодому кандидату 20 лет, а самому пожилому - 77.Предвыборная реклама и агитация на телевидении остановилась 4 мая - за 30 дней до выборов. В других СМИ, на улицах и в соцсетях она разрешена до 1 июня. 2 и 3 июня, в день выборов и за день до них, агитация запрещена.Результаты выборов будут доступны на сайте pv2017.cvk.lv в разделе "Результаты".Данные о явке избирателей будут публиковаться на 8 часов, 12 часов, 16 часов и 20 часов, а на сайте они появятся примерно с часовым интервалом, то есть в 9 часов, в 13 часов, в 17 часов и в 21 час.Общее число проголосовавших до 22 часов будет известно в полночь.