23 мая 2017 года в рамках Дней белорусской культуры в Даугавпилсе в даугавпилсском Центре белорусской культуры (ЦБК) собрались те, для кого белорусский язык является родным, кто любит, помнит и сохраняет его - чтобы проверить свои знания и написать публичный диктант на белорусском языке.

2017 год в Беларуси объявлен Годом науки, но также проходит под знаком 500-летия белорусского книгопечатания. Это не только важнейшее для белорусов историческое событие, это и мировая книжная история, история мировой книжной культуры, поэтому 500-летие издания Франциском Скориной Псалтыря широко отмечается во всем в мире, в том числе и по линии ЮНЕСКО.

Под знаком этого важнейшего события в мировой истории Центр белорусской культуры проводит различные мероприятия. Уже во второй раз здесь прошел публичный диктант на белорусском языке. На этот раз для написания диктанта был взят отрывок из трилогии классика белорусской литературы Якуба Коласа «На ростанях». В роли преподавателя выступила руководитель ЦБК Жанна Романовская. Побывать в роли прилежных учеников и проверить себя в знании родного языка пришли как те, кто по роду деятельности часто общается на белорусском языке, так и те, кто несколько десятков лет практически не применял его. Они давно живут за пределами своей этнической родины, но диктант почти все написали на «отлично», допустив незначительные ошибки.

После проверки написанного отрывка все участники диктанта получили в награду письменную благодарность и медаль Дней белорусской культуры, а главное – радость от воспоминания школьных лет, хорошее настроение и удовлетворение от осознания причастности к сохранению богатого культурного наследия своего народа.

Организаторы надеются, что в следующий раз число участников диктанта увеличится, потому что родной язык – это неотъемлемая ценность каждой личности, о чем проникновенно писал классик белорусской литературы Максим Танк:

«З птушынага шчэбету, шуму дубровы,

I з гора, i з радасцi, i з усяго

Таго, што лягло назаўсёды ў аснову

Святынi народа, бяссмерця яго, –

Ты выткана, дзiўная родная мова…»