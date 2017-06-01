Работники Государственной противопожарной и аварийно-спасательной службы 29 мая оказали помощь нескольким людям, которые испугались змей: во всех случаях их напугали безобидные ужи.

Уж и гадюка являются самыми распространенными змеями в Латвии, и если ужи совершенно безопасны для человека, то встреча с гадюкой может обернуться неприятностями. Чтобы отличить гадюку от ужа, надо знать основные отличительные особенности обеих рептилий.





Уж: средняя длина взрослых ужей составляет 100 см, хотя встречаются змеи и длиннее метра; ужи имеют два пятнышка ближе к голове желтого или оранжевого оттенка; имеют яркий окрас черных, бурых или серых оттенков; кожа ужей содержит узор в виде множества треугольников; голова у ужей имеет продолговатую форму с круглыми зрачками; ужи обитают вблизи рек и водоемов; проявляет активность преимущественно днем.



Гадюку можно узнать по следующим отличительным признакам: средняя длина взрослой гадюки составляет 70—75 см, встречаются особи и длиннее, но, как правило, они не превышают одного метра; у гадюки, в отличие от ужа, нет круглых пятнышек около головы, зато она имеет полосу, проходящую по всей длине спины; бывают разного окраса, чаще всего это серые, синие, коричневые и черные оттенки, а ближе к хвосту окрас сменяется на желтый.





На коже у гадюк узор в виде зигзагов; ядовитую змею можно распознать по голове треугольной формы и вертикальным зрачкам; у рептилии впереди заметны два зуба, которые содержат яд; особенно активна в ночное время суток; обитает в лесополосе, любит прятаться в камнях, сообщает lapku.ru.



Укус гадюки отличается быстрым появлением отека в месте, куда попал яд. Попадание яда в организм вызывает тошноту, головную боль, отдышку, слабость, головокружение. Первичные признаки сменяются на анемию, шок, повышение внутрисосудистой свертываемости крови. Тяжелые случаи характеризуются изменениями в почках и печени. Место укуса имеет вид двух небольших ранок.



В момент поражения ядом человек испытает резкую и сильную боль, а место поражения в течение нескольких минут покраснеет и опухнет. Отечность распространится в месте поражения и выше него. Чем дальше укус от головы, тем он считается менее опасным. В весеннее время года яд гадюк более токсичен, чем летом.



Если вас или вашего знакомого укусила гадюка, следует сразу освободить ранку от яда. Если во рту нет ран или других поражений, яд можно удалить путем отсасывания.



Обработайте место поражения, используя антисептик, а вокруг места укуса стоит помазать йодом, зеленкой или спиртом. Затяните пораженное место тугой стерильной повязкой. Зафиксируйте пораженную конечность, чтобы она находилась в неподвижном состоянии. Исключите любое движение, поскольку в таком случае ядовитое вещество будет ускоренно проникать в кровь.



Пострадавшему необходимо обильное питье, кроме того, стоит обязательно принять какой-либо из антигистаминных препаратов: тавегил, супрастин, димедрол и прочие.



Что нельзя делать при укусе гадюки: принимать спиртное; прижигать пораженное место; разрезать рану или вводить в нее марганцовку; накладывать на место укуса жгут. Оказав пострадавшему первую помощь, следует как можно быстрее доставить его к доктору. В больнице пострадавшему введут специальную сыворотку, которая нейтрализует ядовитое вещество.