Эстафетная палочка предвыборного марафона, в рамках которого известные в Даугавпилсе люди призывают жителей придти 3 июня на избирательные участки и не оставаться в стороне, переходит к руководителю приюта для бездомных животных «Otrā māja» Жанетте Соснаре:





Вы точно ничего не измените, спрятавшись дома, в своих маленьких, уютных квартирках или на дачках. И если вы не придёте на выборы, всё что вам останется - ворчать следующие четыре года о том, какая у нас плохая и бестолковая власть и как неправильно её выбрали другие...



Я призываю всех, и особенно молодёжь, не оставаться в стороне и помочь этому городу развиваться под руководством лучших людей, выбранных нами - неравнодушными горожанами.



Я хочу, чтобы на лицах людей этого города чаще появлялась счастливая улыбка, чтобы появились новые рабочие места, чтобы лес вокруг города стал чище, чтобы не бросали своих домашних питомцев спешно уезжающие в "рабство", в другие страны, наши дети..



Чего хотите ВЫ ? Если не считаете себя "пустым местом" - давайте делать выбор вместе и давайте потом, после выборов, поможем реализовать хорошие планы !!



Если Вы не знаете, где голосовать, это можно выяснить здесь:

Давайте делать выбор вместе !

Многие уверены, что их голос ничего не изменит на выборах. Но точно знают, какой выбор правильный и кто из кандидатов может изменить наш город, обсуждая это в своих узких кругах.Вы точно ничего не измените, спрятавшись дома, в своих маленьких, уютных квартирках или на дачках. И если вы не придёте на выборы, всё что вам останется - ворчать следующие четыре года о том, какая у нас плохая и бестолковая власть и как неправильно её выбрали другие...Я призываю всех, и особенно молодёжь, не оставаться в стороне и помочь этому городу развиваться под руководством лучших людей, выбранных нами - неравнодушными горожанами.Я хочу, чтобы на лицах людей этого города чаще появлялась счастливая улыбка, чтобы появились новые рабочие места, чтобы лес вокруг города стал чище, чтобы не бросали своих домашних питомцев спешно уезжающие в "рабство", в другие страны, наши дети..Чего хотите ВЫ ? Если не считаете себя "пустым местом" - давайте делать выбор вместе и давайте потом, после выборов, поможем реализовать хорошие планы !!Если Вы не знаете, где голосовать, это можно выяснить здесь: https://epak2.pmlp.gov.lv/vrepak/IecNoskaidrosana/Iec00 Давайте делать выбор вместе !

С уважением,

Жанетта Соснаре

Выборы в Даугавпилсскую думу состоятся 3 июня. Не оставайтесь в стороне! Придите и сделайте свой выбор!