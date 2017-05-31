Даугавпилс всегда был и остаётся для меня родным городом, где я родился и вырос. Вот уже последние 2 года я живу между двумя городами и практически половину времени провожу в Даугавпилсе.

К моему великому сожалению я наблюдаю, что город даже не остановился в своём развитии, а все больше деградирует.Я уже говорил о строительстве стадиона возле Даугавпилсcкого Олимпийского центра. Да, именно стадиона, как написал господин Лачплесис в своём письме федерации футбола Латвии. Нового, современного стадиона с полноценными стационарными трибунами и освещением.И вот, вечером 19 мая (в пятницу) на странице Даугавпилсского самоуправления была опубликована закупка на проектирование и строительство стадиона возле ДОЦ.Заглянув в документацию закупки, я был в шоке. То, что собрался строить господин Лачплесис возле ДОЦ - стадионом назвать язык не поворачивается. Вся суть перестроения заключается в замене покрытия, которое выделит Федерация футбола, замене забора и освещения, на которые выделены деньги от государства.Совершено очевидно, что ни господин мэр, ни люди, которые писали документацию к закупке, совершенно ничего не знают о стадионах, а тем более о футбольных. С другой стороны - если не знаете сами, обратитесь к кому-то за помощью, привлеките экспертов, переймите опыт других городов, в конце концов. Федерация Футбола специально подготовила список требований для футбольных стадионов Латвии, - возьмите эти требования и перепишите их в техническую спецификацию! Это все нормальная практика, но, к сожалению, только не для нынешнего руководства Даугавпилсской городской думы.Таким образом, самоуправление в лице Лачплесиса обратилось в Федерацию, просило покрытие для поля и обещало построить стадион! В итоге, как оказалось, ограничилось лишь заменой покрытия за счет Федерации.Что интересно, закупка была объявлена в пятницу вечером. Фактически на подготовку предложения было выделено всего 6 рабочих дней. Любой человек, хоть немного связанный со стройкой, ответит, что за это время качественно составить смету невозможно.Я считаю, что объявленная 19 мая Даугавпилсской думой закупка под номером DPD 2017/73 - это полнейшая фикция, которую нужно как можно скорее отменить и взяться за проектирование полноценного, многофункционального стадиона на 3-5 тысяч зрителей.Да, многие тут же мне ответят, что на Эспланаде не хватает муниципальной земли, чтобы строить полноценный стадион, но для мифического открытого бассейна и для многих других непонятных нужд Дума смогла выкупить землю у частников, а на Эспланаде не может. Может быть просто не хочет? Может не тем частникам земля принадлежит, у кого хотелось бы землю выкупить?Очень надеюсь, что уже в эту субботу все поменяется и люди, которые придут к власти в городе не допустят псевдостоительства псевдостадиона.Городу необходима долгосрочная программа по развитию спортивной инфраструктуры, разработанная с учетом мнения как минимум представителей самых популярных и многочисленных видов спорта, и конечно - самих горожан. Тогда не будет ситуации, которая сегодня происходит в ДОЦе, когда всячески поддерживаемый господином Лачплесисом, господин Пастарс, жертвует двумя тренировочными залами с 13-метровыми потолками для игровых видов спорта на борьбу и гимнастику.Я не спорю, и борьба, и гимнастика очень важны и очень нужны, но когда сам Пастарс проектировал 13-метровые потолки, о чем он думал? Или, например, бассейн, в котором невозможно провести серьёзны мероприятия, поскольку зрители, чтобы попасть на трибуны, вынуждены проходить через раздевалки! Неужели так сложно сделать проход на трибуны прямо с фойе бассейна?Спортивные площадки должны строиться там, где они действительно нужны. Они должны быть доступны всем горожанам, как это сегодня происходит в Риге, а не открываться только на пару часов и только в выходные дни, как это происходит на площадках 3, 16 и других школ Даугавпилса.Детские площадки должны обустраиваться постоянно и планово, а не только тогда, когда у Дауткомовских приближенных появляется нужда в дополнительном заработке.После того, как господин Лачплесис передал спортивные базы под управление ДОЦ, на спортивных базах города забыли, что такое ремонт. Хотя, деньги на эти нужды каждый год выделяются - и не маленькие. Например, здание бывшей ДЮСШ на ул.Кандавас отремонтировать обещают уже несколько лет. Под это каждый год город выделяет деньги, но, в здании на Кандавас по сегодняшний день конь не валялся. Зато внеплановые работы на спидвейном стадионе проводятся регулярно! Да и сэкономленные деньги в ДОЦ остаются, который является коммерческим предприятием и самоуправление его не контролирует.Я до сих пор уверен, и никто меня не переубедит, что при нынешнем раскладе сил в ДОЦ, передача под управление всех спортивных баз города вместе с финансированием была либо неразумной растратой городских средств, либо намеренным созданием финансовой структуры для перевода городских средств в личное пользование.С 7 лет в разных качествах находясь в спорте, мне даже в страшном сне не могло присниться, что спортсмены города, своевременно запланировав командировки на соревнования и расходы на это в утверждённом городском бюджете, будут выжидать хорошего настроения у мэра, чтобы тот лично подписал командировку на соревнования. А бывали случаи, когда и не подписывал! Кроме как абсурдом и маразмом эту ситуацию назвать нельзя.Какое тут развитие спорта в городе? Не удивительно, что все большее количество спортсменов города на соревнованиях представляют Даугавпилсский край, в котором таких проблем нет.Считаю, что сегодня городу нужен мэр-созидатель, а не мэр - злой, обиженный завскладом с Дауткомовской перчаткой во всем известном месте.Хочу призвать всех даугавпилчан, кто имеет такое право, потратить 30 минут своего времени, чтобы придти 3 июня на избирательный участок и проголосовать, иначе вы невольно содействуете тем, кто сегодня хочет, чтобы ничего в городе не изменилось, и деградация продолжилась!С уважением,Владимир ШтейнбергВоспитанник Даугавпилсской спортивной школы, ныне спортивный деятель и член комитета по поведению соревнований Федерации футбола, да и просто неравнодушный к Даугавпилсу человек, который что-то понимает в организации и развитии спорта.