Автотранспортная дирекция под девизом улучшения качества пассажирских перевозок предлагает модель модернизации общественного междугороднего транспорта, рассчитанную на ближайшие 10 лет. Согласно этому документу, кое-где автобусы курсировать перестанут, сообщает Русское вещание LTV7 в передаче «Жизнь сегодня».

Но это не значит, что общественного транспорта там больше совсем не будет, уверяют авторы концепции и чиновники.



«Есть места, регионы, где мы действительно можем гордиться обслуживанием. Места, которые значительно улучшили качество услуг. Но, к сожалению, сравнительно много территорий в Латвии, где до сих пор качество обслуживания неконкурентоспособно по сравнению с частными компаниями.



К сожалению, мы получаем и негативные отзывы. Один могу процитировать: «Шум, как в реактивном самолете. Такое ощущение, что автобус сейчас развалится пополам!» Двадцать первый век. Такие ситуации недопустимы. Это нужно менять!» — заявил на презентации концепции в Минсообщения председатель правления Автотранспортной дирекции Кристиан Годиньш.



Основные направления деятельности по улучшению качества обслуживания пассажиров— это закупка новых автобусов, улучшенный климат-контроль, возможность оплатить проезд банковской картой, месячные билеты, информация об остановках в визуальном и аудио формате и Wi-Fi в салоне автобуса.



Но в XXI веке немаловажную роль играет и время, затраченное в пути. Поездка на автобусе занимает значительно больше времени, чем на личном автомобиле. Да легковое авто и финансово выгоднее, если ехать не одному. Потому-то Автотранспортная дирекция и работает в последние годы над ускорением прохождения маршрутов, пояснил Годиньш:



«За последние полтора года мы более чем на двухстах маршрутах увеличили скорость и уменьшили время в дороге. В качестве примера могу привести маршрут Рига — Лиепая. На сегодня экспресс-рейс совершает путь за три часа и пять минут. Время в пути на легковой машине — два часа и пятьдесят минут. Это равноценная скорость».



На сегодняшний день в Латвии нет ни одного поселка, куда бы не курсировал общественный транспорт. Всего действует 1081 региональный автобусный маршрут.



Министр сообщения Улдис Аугулис (СЗК) поясняет, что нововведения учитывают динамику изменения численности жителей в конкретных местах:



«У нас идёт оценка всех дорог, в том числе мы берём во внимание и пространственное планирование. Оцениваем тенденции перемещений жителей регионов, учитываем местонахождение школ и доступность лечебных учреждений. В зависимости от этого производятся корректировки в планах проведения ремонтных работ».



Начало реализации плана модернизации и развития услуг общественного транспорта планируется на двадцать первый год. До того времени будут подготовлена вся необходимая документация и заключены договоры.





«Концепция такова, что маршруты особо не поменяются, и время курсирования тоже, ведь люди привыкли! Поменяется, где пассажиропоток маленький, там будут сокращаться рейсы, будут меньшие автобусы. Есть ведь маршруты, где 1-2 человека в автобусе. Конечно, транспорт им нужен, но нерационально пускать там автобус на 56 мест.



Концепция предполагает транспорт по требованию, его смогут использовать, если позвонят заранее (по правилам Кабинета министров, еще не утвержденным, это — 24 часа) диспетчеру автобусного парка. Прибудет автомобиль или микроавтобус. Он приедет в то же время, что раньше — по расписанию», — заявила заведующая юридическим отделом Автотранспортной дирекции Визма Леонова.



Все маршруты в стране будут впредь распределены на категории, чего раньше не было, добавил ведущий специалист отдела планирования общественного транспорта Автотранспортной дирекции Янис Лагздиньш:



«Внедряя эти изменения, мы хотели увеличить мобильность людей и улучшить качество перевозок. Будет три категории автобусных междугородних маршрутов: А — соединяющие города республиканского значения между собой или с центрами регионального развития; В — от центров регионального развития к населенным пунктам с не менее чем 3000 жителей, и С — все остальные.



Кроме того, в будущем в каком-то районе один перевозчик вполне сможет обслуживать и городские, и междугородние перевозки».