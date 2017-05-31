Почти девять тысяч человек использовали возможностью поменять свой избирательный участок, так как на муниципальных выборах голосовать можно только по зарегистрированному месту жительства. Отдать свои голоса смогут в общей сложности 1 444 318 граждан. Для этого с собой необходимо принести паспорт или ID-карту, сообщает LTV7.

«Голосующие в бюллетене могут сделать отметки только двух видов — или поставить плюс в ромбике, или вычеркнуть имя и фамилию кандидата, которого не поддерживаете. Никакие другие отметки не считаются. Например, минус в ромбе. Он не портит бюллетень, но его и не считают», — указал Арнис Цимдарс, председатель Центральной избирательной комиссии.



В урну для голосования надо опустить бюллетень в конверте — в этом году его можно запечатать с помощью специальной наклейки. Отдать свой голос можно будет уже сегодня с 17.00 до 20.00. Участки также будут работать 1 июня с 9 утра до полудня, и в пятницу — с 10.00 до 16.00. И в основной день выборов — с 7 часов утра до 22.00



Как уже писал Rus.lsm.lv, в Вентспилсе уже отмечен факт нарушения закона о выборах: предполагается, что кто-то в избиркоме «слил» информацию, которая не подлежала разглашению.

