В Латгалии во время ремонта участка трассы А13 строителям пришлось решать нестандартную ситуацию – «эвакуировать» из зоны работ охраняемых муравьев и лишайник.

Весной строительная компания Binders начала ремонт дороги на участке Гребнево-Резекне-Даугавпилс-литовская граница (Медуми). В окрестностях Даугавпилса пришлось вырубить деревья, поскольку они могли повлиять на безопасность движения. Во время работ было установлено, что на некоторых деревьях обитает особая порода муравьев – пахучий муравей-древоточец (Lasius fuliginosus) и охраняемый вид лишайника (Parmelina tiliacea).



После обнаружения этой находки Управление защиты природы выдвинуло требования, которые было необходимо соблюдать при реконструкции конкретного участка. Чтобы сохранить колонию муравьев и лишайник, строителям и ученым пришлось найти решение нестандартной ситуации.



Было принято решение перевести муравьев и лишайник в природоохранную зону «Илгас» а Скрудалиенской волости, обеспечив подходящую для них среду обитания. Для сохранения гнезд муравьев, они перевозились вместе со стволами спиленных деревьев. Эксперты считают, что учитывая наличие других деревьев с дуплами, для муравьев они станут новым домом.



С объекта также перемещена в природный парк редко встречающаяся в Латвии и Европы порода лишайника. Операцию по его эвакуации можно назвать уникальной, поскольку нигде ранее в мире аналогичные мероприятия не проводились.

