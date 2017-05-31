Существуют подозрения, что материалы экзаменов по математике для учеников 9-х классов были известны ученикам еще до начала экзаменов, подтвердили lsm.lv в Государственном центре содержания образования.

Во вторник, 30 мая, в интернете появились фотографии с заданиями экзаменационной работы по математике, которые были вскрыты в школах в 9 утра, хотя экзамен начинался в 10 утра.



В Госцентре содержания образования материалы, которые им передал некий информатор, решили отдать на оценку в полицию.



В распоряжении портала lsm.lv тоже есть фотографии, которые, возможно, свидетельствуют об утечке содержания экзаменов до его начала – фотографии сняты в 8:46 утра. На них видны материалы на русском языке, что может свидетельствовать, что утечка произошла в школе, где обучение проводится на русском языке.



По информации lsm.lv, материалы могли распространяться в сети WhatsApp. В Центре содержания образования эти нюансы комментировать отказались.



Там пояснили, что материалы были отправлены в школы в электронном виде. В 8 утра и может открывать руководство школы – чтобы скопировать для экзамена, который начинается в 10 утра. Но в это время их распространять нельзя.



Ранее, как уже сообщал Rus.lsm.lv, произошла утечка тем ля экзаменационных сочинений по латышскому языку – и основных, и резервных. Личность разгласившегося эти сведения, скорей всего, установлена, позднее заявил министр образования Карлис Щадурскис.