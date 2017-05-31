Центральное статистическое управление опубликовало данные по численности населения в Латвии в прошлом году. Количество жителей в стране продолжает сокращаться, среди лидеров по сокращению населения остается, увы, Даугавпилс.



По данным ЦСУ, численность населения в прошлом году сократилась во всех крупных городах Латвии. В численном выражении, лидером среди республиканских городов, и, как следствие, самоуправлений, стал Даугавпилс, где количество жителей уменьшилось на 1266 человек или на 1,5% от общей численности людей в городе. На 518 человек сократилось число жителей в Резекне (1,8% от общей численности жителей города), на 1,7% или на 1187 человек - в Лиепае. Сокращалось населения и в других республиканских городах, всех, кроме Риги, где за год количество жителей увеличилось на 1800 человек или на 0,3%.



Латгалия остается регионом, где сокращение численности населения происходило в 2016 году наиболее быстрыми темпами. В прошлом году в Латгалии стало на 6300 человек меньше (на 2,3% от общего числа жителей в регионе). Темпы сокращения населения в регионе, по сравнению с 2015 годом, увеличились на 0,3%. Медленнее число жителей сокращалось в Видземе - на 4200 человек или на 2,1%, в Земгале - на 1,6% или на 3900 человек и Курземе - на 1,9% или на 4800 человек.



В Латвии рост численности населения был отмечен только в 9 самоуправлениях из 110. Почти все "успешные" самоуправления находятся в Рижском регионе.



Говоря об общелатвийских цифрах, ЦСУ подсчитало, что в Латвии на 1 января 2017 года проживали 1 950 116 человек. За год их число сократилось на 18,8 тысяч - на 6,6 тысяч от превышения смертности над рождаемостью, и на 12 тысяч - за счет эмиграции.



Единственной позитивной новостью является медленное увеличение темпов рождаемости - в прошлом году показатель составлял 11,2 детей на 1000 жителей, эта цифра растет на протяжении последних пяти лет. Однако, рождаемость еще слишком низкая для того, чтобы изменить общие тенденции - только с 2010 года число жителей Латвии сократилось на 170 тысяч человек (на 8%). 113 тысяч - за счет эмиграции, а 57 тысяч - из-за превышения смертности над рождаемостью.