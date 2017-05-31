Эстафетная палочка предвыборного марафона, в рамках которого известные в Даугавпилсе люди призывают жителей придти 3 июня на избирательные участки и не оставаться в стороне, переходит к руководителю Даугавпилсского филиала БМА Валентине Румянцевой:

Уважаемые горожане!



Размышляя о человеческих ценностях, всякий раз прихожу к выводу о том, что самое главное в жизни любого – это не быть равнодушным и не встречать равнодушных. Именно из-за человеческого равнодушия могут погибнуть чьи-то жизни, именно по причине человеческого равнодушия совершаются в нашем мире бесчинства, а значит, и плачет чья-то душа и льются чьи-то слезы. Человек способен менять этот мир к лучшему - надо только приложить к этому чуть-чуть усилий... но каждому... и вместе.



Призываю вас, дорогие горожане, быть активными 3 июня в голосовании на выборах в самоуправление. Каждый голос – шаг к тому, чтобы наш любимый город стал краше, сильнее и богаче!



Не будьте равнодушными, никто за вас не сделает правильный выбор для нас всех!



С уважением,

Руководитель Даугавпилсского филиала БМА

Валентина Румянцева



Выборы в Даугавпилсскую думу состоятся 3 июня. Не оставайтесь в стороне! Придите и сделайте свой выбор!