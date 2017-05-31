В преддверие купального сезона Управление коммунального хозяйства Даугавпилса, как и каждый год, совместно с научным институтом среды BIOR провело взятие образцов из мест купания для анализа.

Всего были проверены 12 водоемов (Ругельский котлован, Губище, Малое Стропское озеро, Большое Стропское озеро (2 пляжа), оз. Шуню, оз. Плотичку, Зиргезерс, водохранилище на Эспланаде, Пороховка, оз. Стропака, Лиелайс Трийкарту езерс. Результаты анализов воды свидетельствуют о том, что купаться в этих местах можно смело - качество воды соответствует норме.