В пятницу, 2 июня в Даугавпилсском театре состоится последний спектакль " Легкое знакомство" с актерами Владимиром Дупаком и Илоной Булаж.

Если вы хотите посмотреть этот замечательный спектакль об отношениях двух одиноких людей, можете воспользоваться последней возможностью это сделать. В спектакле звучит живая музыка и песни в исполнении Нелли Янсон.

Стоимость билетов от 3 до 5 евро.



Билеты можно приобрести в кассе театра, в кассе Ditton nams и на сайте bilesuparadize.lv