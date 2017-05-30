«Можно ли проголосовать против всех?», «Влияет ли количество испорченных бюллетеней на результаты голосования?», «Что будет, если вычеркнуть всех кандидатов из избирательного списка?», - вот вопросы, которые в преддверии выборов в городские и краевые думы, волнуют многих жителей Латвии, имеющих право голоса. На них отвечает представитель Центральной избирательной комиссии.

Почему не стоит игнорировать выборы?



Нет, не из-за того, что пустые бюллетени заполнят так, как это будет удобно кому-либо (хотя многие до сих пор так ошибочно считают!). Кроме того, математически количество «воздержавшихся» граждан не влияет на подсчет голосов.



Представитель Центральной избирательной комиссии Кристине Берзиня комментирует:



«У каждого человека своя мотивация участвовать в выборах. В политических теориях выборы - это механизм, который показывает, как работает демократия. Жители назначают своих представителей, которые управляют страной или самоуправлением в течении установленного срока.



Это означает - если я как избиратель хочу участвовать в управлении государством, мне надо участвовать в выборах.



Если вы спросите у своих родных, друзей и соседей, почему они участвуют в выборах, вы получите различные ответы и версии, и все из них будут правильными».



Чем больше людей примут участие в выборах, тем больше вероятность, что в думах будут представлены интересы разных общественных групп.





Испорченный бюллетень - голос «против всех»?



Испорченными бюллетенями считаются:





Бюллетени, которые находятся в урне без конвертов;

Порванные бюллетени;



Пустой конверт без бюллетеня;



Конверт с бюллетенем другого самоуправления.

