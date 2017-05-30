30 мая – день рождения Даугавпилсского краеведческого и художественного музея (ДКХМ).

Именно в этот день в 1938 году в Даугавпилсе было торжественно открыто отделение Государственного исторического музея, предшественник ДКХМ. С этого момента прошло уже 79 лет и, отмечая день рождения музея и готовясь к его 80-летнему юбилею в следующем году, сотрудники ДКХМ решили организовать особое мероприятие – конференцию-семинар «Современный музей: между исследованиями и развлечениями». В мероприятии приняли участие представители разных музеев, Даугавпилсского центра искусств имени Марка Ротко, SIA „Solavi”, а также сотрудники и студенты Даугавпилсского университета.