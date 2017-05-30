В течение последних суток в Даугавпилсе произошло несколько пожаров, связанных с поджогами. Этой ночью около 1.32 сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы выехали на вызов на ул. Авеню. Там горела наружная стена одноэтажного киоска. Площадь возгорания составила 15 кв.м. В 2.43 пожар был ликвидирован.

Вчера в 8.44 пожарные получили вызов на ул. Виршу в Даугавпилсе. Оказалось, что на первом этаже одного из нежилых двухэтажных построек горит мусор. Площадь пожара 10 кв.м. В 9.39 огонь был потушен.