Планируется, что сведения с небольших избирательных участков о голосах избирателей, отданных за партийные списки, начнут поступать после полуночи, а обобщение остальных результатов продлится до шести утра.





Участковые избирательные комиссии сначала посчитают проголосовавших за списки, годные конверты, бюллетени и введут их в систему обобщения результатов. Потом начнется подсчет плюсов и минусов, отданных за кандидатов.



Таким образом, результаты выборов будут объявлены в два этапа, и первыми появятся результаты о кандидатских списках. Половина результатов по спискам могут быть подсчитаны, проверены и объявлены до 3-4 часов ночи, остальная часть — до шести часов утра.



Предварительные результаты по кандидатам с маленьких избирательных участков могут поступать утром 4 июня, а по всем участкам — в воскресенье, сказала Берзиня.



Результаты выборов будут доступны на сайте



Данные о явке избирателей будут публиковаться на 8 часов, 12 часов, 16 часов и 20 часов, а на сайте они появятся примерно с часовым интервалом, то есть в 9 часов, в 13 часов, в 17 часов и в 21 час. Общее число проголосовавших до 22 часов будет известно в полночь.



Выборы в самоуправления проходят в Латвии в субботу, 3 июня. Как сообщила агентству LETA руководитель информационного отдела Центральной избирательной комиссии Кристине Берзиня, подсчет голосов на участках начнется сразу после их закрытия в 22 часа.Участковые избирательные комиссии сначала посчитают проголосовавших за списки, годные конверты, бюллетени и введут их в систему обобщения результатов. Потом начнется подсчет плюсов и минусов, отданных за кандидатов.Таким образом, результаты выборов будут объявлены в два этапа, и первыми появятся результаты о кандидатских списках. Половина результатов по спискам могут быть подсчитаны, проверены и объявлены до 3-4 часов ночи, остальная часть — до шести часов утра.Предварительные результаты по кандидатам с маленьких избирательных участков могут поступать утром 4 июня, а по всем участкам — в воскресенье, сказала Берзиня.Результаты выборов будут доступны на сайте http://pv2017.cvk.lv в разделе "Результаты".Данные о явке избирателей будут публиковаться на 8 часов, 12 часов, 16 часов и 20 часов, а на сайте они появятся примерно с часовым интервалом, то есть в 9 часов, в 13 часов, в 17 часов и в 21 час. Общее число проголосовавших до 22 часов будет известно в полночь.Выборы в самоуправления проходят в Латвии в субботу, 3 июня.