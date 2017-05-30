С 5 по 11 июня Даугавпилс будет отмечать праздник города. Главные события запланированы на 9,10 и 11 июня в центре города. Одним из значимых мероприятий станет IV Международный фестиваль военной музыки, на который прибудут шесть крупнейших Европейских военных оркестров (Латвия, Литва, Украина, Польша, Хорватия, Нидерланды).

Грандиозное представление: концерт и программы дефиле состоятся на площади Виенибас и улице Ригас. Состоится мероприятие 9 июня на ул. Ригас в 17.30. От ж/д станции до площади Виенибас будут звучать звуки духовых оркестров. Открытие фестиваля состоится на площади.



В продолжении вечера, в 21.00, на площади Виенибас выступит известная латвийская певица Лайма Вайкуле.