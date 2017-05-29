1 и 2 июня в Даугавпилсе министры обороны Латвии Раймонд Бергманис, Литвы Раймундас Кароблис и Эстонии Маргус Цахкна проведут совместные переговоры, в ходе которых будут обсуждаться актуальные вопросы обороны и региональной безопасности.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, в программе встречи намечено обсуждение трехстороннего сотрудничества в оборонной сфере, процесса реализации решений Варшавского саммита НАТО по расширению присутствия в странах Балтии, стратегии ЕС в области безопасности и предстоящее председательство Эстонии в ЕС.



Также министры подпишут коммюнике по итогам встречи и посетят 34-й артиллерийский батальон Земессардзе.