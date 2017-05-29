3 июня по всей Латвии пройдут выборы в самоуправления. В этот день каждый из нас имеет возможность принять участие в выборе судьбы Даугавпилса на ближайшие 4 года. Для того, чтобы в Даугавпилсе произошли перемены, и город наконец-то взял вектор на развитие, каждый житель Даугавпилса, имеющий право голоса, должен осознать важность своего участия в выборах.

На портале Nasha.lv стартует проект “Предвыборная эстафета”, в рамках которого известные в Даугавпилсе люди призывают жителей придти 3 июня на избирательные участки и не оставаться в стороне.



Валентина Крумпане, руководитель компании Lalla Rukh, организатор выставки Daugavpils Beauty:



Обязательно придите на выборы 3 июня! Отдайте свой голос за любую из партий, которую Вы считаете достойной! Безучастие приведет к тому, что в думу Даугавпилса пройдут случайные люди! Городу нужны перемены, новые силы и люди, которые возьмут на себя ответственность и поведут город в лучшее будущее!



Не оставайтесь в стороне! Придите и сделайте свой выбор! Выборы в Даугавпилсскую думу состоятся уже в эту субботу, 3 июня.