Чем ближе к выборам, тем чаще в разговорах на улицах Даугавпилса слышишь, что нынешняя власть города опять оказалась не тем, что искали горожане четыре года назад.

Здесь речь даже не о социологических опросах - они только подтверждают эту динамику - а о тех словах и мыслях людей, которые слышны на улицах, когда люди говорят не "на камеру", не "для печати", не на "встрече в Думе", а друг с другом, в более доверительной обстановке.



И вот что выясняется, даже сотрудники самоуправления готовы пойти на риск собственным рабочим местом, чтобы все-таки привнести в жизнь Даугавпилса позитивные изменения. Слишком многим памятен "мусорный коллапс" 2014 года. Очень многие запомнили десятки случаев конкурсов "для своих", или работу без результата - направленную только на получение зарплаты и на прожигание бюджетов. Ладно бы, город при этом развивался - но нет, стагнация. Это отмечают даже работники муниципальных предприятий, не говоря уже о тех горожанах, кто от думской власти далек и сталкивается с нею только по результатам работы ее представителей.



Четыре года назад нынешняя власть пришла в думу на волне "протестных настроений" - широко и громко критиковались действия прежнего мэра, а кандидаты уверенными голосами обличали ошибки предшественников и клялись решить вопросы немедленно, придя к власти. Интересно, что в Даугавпилсской думе даже на первых порах и сложилась безоппозиционная коалиция, то есть, общую программу разделяли все депутаты. Да и потом, после выхода из коалиции части депутатов, они не могли сколь-нибудь значительно повлиять на работу думы.



Итак, если политическая среда для принятия решений была очень благоприятной, то, как спрашивают многие горожане, где результаты? Почему не сделано ровным счетом ничего из того, что было обещано 4 года назад? Почему нынешняя городская власть, критиковав мэра прошлого, не просто повторила, а приумножила те действия, за которые его (ее) когда-то сами же критиковали? Как может сейчас партия мэра города обещать все те же блага, что и перед предыдущими выборами? Надежда на плохую память людей? Или циничная уверенность в безнаказанности?



Это зависит от горожан, которые пойдут или не пойдут на избирательные участки. И чем меньше людей придет голосовать, с тем большей уверенностью можно говорить, что именно пассивные жители подпишут городу приговор в виде затяжной стагнации. Выбор остается за каждым.