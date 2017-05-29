В период с 26 по 28 мая в Даугавпилсе и Даугавпилсском крае произошло 5 пожаров, связанных с возгоранием построек. На ул. Стацияс пожарные выезжали тушить крышу и мусор в одноэтажном нежилом доме.

В старых Стропах на открытой территории горел мусор (20 кв.м.), в городе на ул. Тиргоню горела баня. В Вишкской волости, а также на ул. Комунала в Даугавпилсе пожарные тушили сарай и садовый домик. На ул. Лиела горели 5 сараев под одной крышей (30 кв.м.).



Кроме того, в Латгалии за минувшие выходные зарегистрировано 6 пожаров сухой травы и 2 лесных пожара.