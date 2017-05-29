В следующую субботу, 3 июня, исполнится ровно год с момента, когда в Даугавпилсе свои двери для посетителей открыл самый большой Музей шмаковки в Латвии. В этот день вход в музей будет льготным.

Как сообщили в даугавпилсском самоуправлении, в юбилейный уик-энд посетителей Музея шмаковки будет развлекать пост-фольклорная группа Rikši.



Такэе любой желающий сможет поучаствовать в мастер-классах по изготовлению шмаковки и послушать рассказы мастера.



Кроме того Центр любознательности Zinoo Daugavpils проведет мастер-класс по изготовлению мороженого, в составе которого присутствует шмаковка; будет проведена экскурсия «Познай драгоценности экспозиции музея», во время которой можно будет узнать о необычных экспонатах и будет открыт гадальный салон, где латгальская предсказательница предскажет будущее.



С момента открытия музея, в 2016 году, его посетило уже более 7600 человек.



В цифровой экспозиции музея с помощью новейших технологий можно интерактивно исследовать процесс изготовления шмаковки, а также осмотреть аутентичное оборудование.



Дополнительно к рассказу о происхождении напитка, в музее доступна подробная информация об истории Латгальского региона. Экспозиции музея играют также образовательную роль, потому что представляют информацию и о вреде алкоголя.



Музей был создан благодаря проекту Museum Gateway, который был реализован при финансовой поддержке Инструмента европейских соседских отношений и партнерства программы трансграничного сотрудничества Латвии, Литвы и Беларуси, а также финансовой поддержке Даугавпилсского городского самоуправления.