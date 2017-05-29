Третьего июня в Латвии пройдут муниципальные выборы. Эта неделя — последняя, когда партии могут заявить о себе, рекламировать себя по телевидению, радио, в лифтах многоквартирных домов. Но при этом практически во всех крупных городах Латвии время накануне выборов — это череда праздников и гуляний, сообщает программа «Личное дело» LTV7.

Вот уже в третий раз муниципальные выборы состоятся в первую субботу лета. Они стали предсказуемыми, и самоуправления успевают подготовиться. Стремительно растут бюджеты на культурную программу, приглашают звезд эстрады. Традиционные праздники отмечают с большим размахом.



В Латвии 9 крупных городов. В бюджетах восьми из них в этом году значительно выросла статья расходов на «культурные мероприятия».





В тройке лидеров — Рига, Даугавпилс и Лиепая. На сто евро от Лиепаи отстает Вентспилс. Потом идут Елгава, Валмиера, Юрмала и Резекне. Екабпилс — единственное исключение, там финансирование праздников снижено.





В Даугавпилсе расходы на массовые гуляния в этом году увеличились почти на 200 тысяч евро. И вот-вот здесь начнётся масштабное торжество — праздник города. Правда, отмечать день рождения будут уже после выборов — с 5 по 11 июня. В конце праздника в город приедет звезда эстрады Лайма Вайкуле. Ни мэр, ни пресс-службы не стали объяснять «Личному делу» причины увеличения бюджета на культурные мероприятия в 2017 году — плюс 194 тысячи евро.