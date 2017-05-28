В период летних каникул в Латгальской Центральной библиотеке (ЛЦБ) и филиалах традиционно пройдет программа поощрения чтения «Красивое лето в библиотеке». Цель данной программы – предоставить возможность детям интересно и с пользой провести свободное время в библиотеке. В программе можно участвовать как индивидуально, так и группам детских летних лагерей отдыха.

Начиная с 1 июня, каждый четверг с 11:00 до 13:00 в филиалах ЛЦБ для индивидуальных участников программы пройдут познавательные тематические и литературные мероприятия, творческие мастерские, турниры по настольным играм, викторины, конкурсы и т. д. На заключительном мероприятии, которое состоится 24 августа, самые активные участники получат поощрительные призы! Предварительная запись для участия в мероприятиях не требуется.

В рамках программы по четвергам в ЛЦБ приглашаются группы детских летних лагерей отдыха. С 1 июня по 31 августа по предварительной записи можно будет посетить интерактивное мероприятие «Путешествие в мир книг». Участники узнают об истории возникновения письменности и книг, о возникновении библиотек в Даугавпилсе, а также о необычных книгах в фонде ЛЦБ. Предварительная запись по телефону – 654 76344.

В июне и августе Информационный центр США приглашает группы детских летних лагерей посетить четыре тематических мероприятия: «Спорт в США», «Путешествие по городам США» и «География, культура и традиции США» и «Праздник азбуки». Мероприятия будут проходить билингвально (на русском – английском и латышском – английском языках). Предварительная запись по телефону – 654 22483.