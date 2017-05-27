Кинокритики и журналисты неоднозначно приняли фильм режиссера Сергея Лозницы "Кроткая", вошедший в основной конкурс 70-го международного Каннского фестиваля, пишут украинские Вести.

Картина снята на русском языке, в ее производстве принимали участие шесть стран — Украина, Россия, Франция, Германия, Литва и Нидерланды, пишут Вести. Мировая премьера фильма состоится на фестивале вечером в четверг, 25 мая. Накануне для критиков и прессы прошел предпремьерный показ. Как пишет "Интерфакс", после окончания картины, которая длится 2,5 часа, послышались аплодисменты, которые были практически заглушены улюлюканьем и недовольными возгласами. Не все зрители досмотрели ленту до конца — некоторые стали покидать зал уже через полчаса после ее начала.



В основу фильма положена одноименная повесть Федора Достоевского, в которой рассказывается о ростовщике, который женился на молодой девушке. У Лозницы героиня получает назад посылку, которую отправляла мужу в тюрьму. После этого женщина отправляется туда, чтобы узнать о его судьбе. Действие перенесено в современную Россию.



По словам режиссера, "Кроткая" — фильм о судьбе женщины. "Действие перенесено в наши дни. Это даже не весьма вольная интерпретация, это вообще очень далеко от Достоевского, но это "Кроткая", — пояснил Лозница. Он отметил, что, когда писал сценарий, "герои, которые начали выскакивать, сами по себе возникать из этого темного угла, поменяли все: весь ход действия и развязку".



"Я хотел сделать фильм, в котором героиня в конце совершает поступок, который мы от нее не ожидаем, но оказалось, что в этом пространстве это сделать сложно", — признался создатель картины.



Подробнее о картине и реакции на нее в Каннах написал портал Кинопоиск, чья публикация заканчивается так:



Журналист из Los Angeles Times подходит к нам, группе русских журналистов, обсуждающих фильм после показа, и спрашивает: «Скажите, в России и правда всё так?» Отвечаем не сразу. Да, тюрьмы переполнены, как и в Штатах. Это как раз американский коллега понимает. Но вот что его интересует больше: «Неужели у вас нет людей, которые могли бы помочь героине? Гипотетически?» Безусловно, они есть. И фонды, и волонтеры, и правозащитники — все это есть. И не такие карикатурные, как у Лозницы. Американец выдыхает: «Вот и я думаю: вроде две России, но у Звягинцева она какая-то живая, а тут совсем безнадега».



Напомним, пишут Вести, что Сергей Лозница является режиссером фильма "Майдан" о событиях в Киеве конца 2013-го — начала 2014 года.



Как сообщал BaltNews.lv, съемки фильма "Кроткая проходили также в Даугавпилсе.