Нынешний созыв думы Даугавпилса решил увеличить долг города. 25 мая, на последнем заседании депутатов был утвержден вопрос о взятии очередного кредита из Госкассы. Сумма не маленькая - 77 545 евро. Данные средства планируется потратить на строительство подъездного пути от ул. 18 Новембря 335 д в направлении Стропского озера.

Цель вроде благая, однако общий долг города таким увеличится до 61 687 344 евро. Отдавать его придется уже следующему созыву думы. Заем самоуправление возьмет на срок 20 лет, начать выплаты по кредиту придется только в 2019 году, т.е. после выборов. Как новоизбранные депутаты будут потом решать проблему с полученным от нынешней думы "наследием", действующее руководство города, видимо, совершенно не волнует.