Сегодня в Даугавпилсе состоится очередное мероприятие в рамках грядущего празднования 100-летия Латвии. На наш вокзал прибудет специальный праздничный состав, пассажиры которого дадут концерт на привокзальной площади.

Праздничный экспресс прибудет в наш город в 18:00. Это специальный поезд, посвященный грядущему юбилею нашей страны и XXVI Всеобщему Празднику песни и танца. За три дня с 26 по 28 мая он объедет всю Латвию и остановится на 12 железнодорожных станциях. На каждой из них пассажиры праздничного состава – около 150 певцов и танцоров – хоры «BALSIS», «Monēta» и «Rīga», хореографические ансамбли «Ačkups», «Auda», «Dardedze» – дадут концерт. В Даугавпилсе вместе с ними выступит профессиональный оркестр духовых инструментов «Daugava», женский хор «Rūta», фольклорный ансамбль «Svātra» и хореографический ансамбль «Laima». Организаторы мероприятия – Министерство сообщения и смешанный хор «BALSIS», в сотрудничестве с самоуправлениями Латвии. Концерт будет бесплатным и на него приглашаются все даугавпилчане и гости города.