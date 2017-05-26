С 22 мая действует программа поддержки начинающих предпринимателей «Импульс». Конкурс бизнес-идей проходит в четвертый раз.

В этом году молодым предпринимателям - участникам конкурса идей - будут доступны 60 тысяч евро. По программе «Импульс» на реализацию своей бизнес-идеи можно получить до 7000 евро. Победителям обязательно необходимо отчитаться о том, что деньги потрачены не зря. Если реального результата нет, грант придется вернуть. Поэтому начинающим предпринимателям необходимо тщательно продумать свой бизнес-план.



Заявки можно подавать до 31 августа. Начинающие предприниматели могут обращаться в отдел развития самоуправления по адресу: Кр. Валдемара,13, 304 кабинет.