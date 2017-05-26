27 мая в Даугавпилсе откроется памятник ветеранам войны в Афганистане.

Десять лет — с 1979 по 1989 год — продолжалось пребывание «Ограниченного контингента советских войск» в далекой южной республике. 400 жителей Даугавпилса и района участвовали в боевых действиях, девять из них пали смертью храбрых. В эту субботу в сквере на улице Ятниеку будет открыт четвертый в Латвии памятник в честь погибших «афганцев» из Даугавпилса.





Шестеро из даугавпилсских рябят, погибших в ходе исполнения интернационального долга, похоронены в городе, и трое — в районе. Согласно святой традиции участники городского общества ветеранов Афганистана «Саланг» и родные погибших героев каждый февраль, в годовщину вывода советских войск, устраивают торжественные посещения их могил. А теперь их память решили почтить и памятником — «афганцы» его заслужили. Инициатива этого благородного дела принадлежит городскому обществу участников войны в Афганистане «Саланг» и организации ветеранов–десантников Латвии «Динабург».



Монументы в честь воинов–интернационалистов уже есть в Риге, Резекне, Лудзе — а в Даугавпилсе возвести таковой предлагалось еще с 2013 года. Общие расходы на изготовление и установку памятника в нашем городе составили 19 800 евро.





Жители Даугавпилса, погибшие в Афганистане:



Рядовой Владислав Эдуардович Книт (21.05.1961—23.04.1980), похоронен в г. Илуксте.



Младший сержант Юрий Петрович Павлов (19.05.1960—8.10.1980), похоронен на городском Братском кладбище.



Рядовой Алексей Карпович Колесников (10.01.1961—5.06.1981), похоронен в Силене.



Прапорщик Владимир Ермолаевич Михайлов (08.05.1956—30.08.1981), похоронен на Братском кладбище.



Рядовой Евгений Викторович Масальский (23.04.1961—3.10.1981), похоронен на коммунальном кладбище Даугавпилса.



Рядовой Владимир Генрихович Крапан (06.10.1964—21.12.1983), похоронен на Братском кладбище.



Подполковник Павел Митрофанович Рыбкин (07.07.1944—18.01.1984), похоронен на Братском кладбище Даугавпилса.



Старший лейтенант Рашид Чарыевич Эрханов (11.03.1961—15.04.1987), похоронен на Братском кладбище.



Рядовой Александр Янович Григьян (16.12.1968 — 12.09.1987), похоронен на коммунальном кладбище.