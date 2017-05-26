В минувшую среду сотрудники Даугавпилсского участка Латгальского регионального управления полиции получили информацию о том, что в волости Ваболес пропал 11-летний мальчик: ребенок вышел из школьного автобуса, но в учебном заведении так и не появился.

На поиски школьника были оперативно направлены 19 полицейских, которые разбились на группы и тщательно прочесывали территорию. Общими усилиями после 17.00 мальчика нашли на одной из сельских дорог. После медицинского осмотра ребенка передали родителям.



Полиция благодарит всех, кто принимал участие в поисках пропавшего школьника.